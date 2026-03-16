Російські дрони атакували Київ і Харків: є постраждалі та пошкодження

Російські безпілотники вранці 16 березня атакували Київ та Харків. У столиці впали уламки дронів у кількох районах, у Харкові зафіксовано удар «Шахедом» і є постраждалий.

Про наслідки атаки у Києві повідомляв начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, у Шевченківському районі столиці зафіксували наслідки атаки, попередньо без постраждалих. У Солом’янському районі частини ворожого безпілотника впали на відкритій місцевості.

У Святошинському районі уламки БпЛА впали на нежитловій території, внаслідок чого загорілася трава.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час атаки на Оболоні працювали сили протиповітряної оборони. За його словами, у центрі столиці також впали уламки безпілотника, але пожежі та постраждалих не було.

Кличко додав, що у Солом’янському районі уламки впали на територію нежитлової забудови, а у Святошинському районі сталося загоряння трави на відкритій місцевості. На місця подій направили екстрені служби.

У Харкові, за словами мера Ігоря Терехова, російські війська вдарили безпілотником «Шахед» по Шевченківському району міста.

Згодом Терехов повідомив, що внаслідок удару є щонайменше одна постраждала людина. Другий удар припав на межу Київського та Шевченківського районів Харкова, де було пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждав 34-річний чоловік, у якого діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надають йому необхідну допомогу.