Ворог атакував кладовище у Сумській області: є загибла та поранений

30 жовтня армія рф атакувала по кладовищу Хотінської громади на Сумщині, в результаті чого загинула жінка, яка прибирала могилу сина.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини.

“За даними слідства, 30 жовтня 2024 року, близько 10:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали авіаудару, за попередніми даними, керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі Хотінської громади Сумського району. Засіб ураження потрапив на територію місцевого кладовища. Унаслідок чого загинула 73-річна жінка, 42-річний чоловік дістав поранення”, – йдеться у повідомленні.

Відкрито провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством.

Водночас голова громади Микола Торяник у коментарі “Суспільному” зазначив, що жінка в момент удару прибирала могилу сина.