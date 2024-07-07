Ворог атакував “Іскандерами” Павлоград

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград, повідомляє Дніпрпетровська ОВА. Уламками там пошкоджено 4 приватні будинки. Обійшлося без жертв, під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років.

Раніше командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що вночі Україну атакували 13 “шахедів” та дві крилаті ракети “Іскандер-М”. Усі безпілотники було збито, про ракети Олещук нічого не сказав.

Як повідомили у ДСНС, у Нікополі (також Дніпропетрівщина) рятувальники потрапили під повторний обстріл.

Місто було атаковано учора ввечері.

Через ворожий обстріл зайнявся житловий будинок.

Прибувши на місце надзвичайники розпочали ліквідовувати пожежу. І саме в цей час ворог підступно атакував вогнеборців.

Внаслідок влучання пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, рятувальники встигли перейти в укриття, тож ніхто не постраждав.

Аби транспортувати особовий склад та вціліле обладнання, до місця події рушив вантажний автомобіль пожежно-рятувального підрозділу.

Проте ворог знову наніс прицільний удар, пошкодивши транспортний засіб.

Лише за наступної спроби, у коротку перерву між атаками, вдалося евакуювати рятувальників.

У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл / Фото ДСНС

Та на цьому російські загарбники не зупинились. Вони продовжили обстріли, через що виникли пожежі в населеному пункті.

Так, після опівночі внаслідок влучання виникла пожежа на підприємстві, також зайнялись декілька гаражів у гаражному кооперативі.

На ранок обидві пожежі ліквідовані.