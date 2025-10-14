Ворог атакував цивільне авто та житлові будинки на Харківщині

Російські війська завдали кількох ударів по Харківській області, зокрема по цивільних об’єктах. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Новомиколаївка Шевченківської громади окупанти поцілили дроном у цивільний автомобіль. Попередньо, відомо про одного пораненого. Інформація уточнюється.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, вночі 14 жовтня росіяни двічі атакували безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучань виникли пожежі на території двох приватних маєтків — загорілися два житлові будинки та дві господарчі споруди.

За даними рятувальників, жертв і постраждалих немає.