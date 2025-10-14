        Суспільство

        Ворог атакував цивільне авто та житлові будинки на Харківщині

        Віктор Алєксєєв
        14 Жовтня 2025 09:53
        читать на русском →
        Ворог вдарив БпЛА по приватному житлу у Великому Бурлуці / Фото ДСНС
        Російські війська завдали кількох ударів по Харківській області, зокрема по цивільних об’єктах. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        За його словами, у селі Новомиколаївка Шевченківської громади окупанти поцілили дроном у цивільний автомобіль. Попередньо, відомо про одного пораненого. Інформація уточнюється.

        Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, вночі 14 жовтня росіяни двічі атакували безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучань виникли пожежі на території двох приватних маєтків — загорілися два житлові будинки та дві господарчі споруди.

        За даними рятувальників, жертв і постраждалих немає.


