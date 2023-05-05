ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19

ВООЗ скасовує статус пандемії для COVID-19, повідомив голова організації Тедрос Аданом Гебрейесус.

“З великою надією я оголошую кінець COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я. Однак це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров’ю. Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини – і це тільки ті смерті, про які ми знаємо”, – йдеться у заяві.

З початку пандемії коронавірусу в усьому світі загинули щонайменше 20 млн людей.

“За 3 роки з того часу COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 млн смертей, але ми знаємо, що їх кількість у кілька разів більша – щонайменше 20 млн”, – сказав Гебрейесус.