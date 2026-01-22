Волонтер Стерненко долучився до команди Міноборони

Міністр оборони Михайло Федоров зробив своїм радником з питань підвищення ефективності використання безпілотників на фронті волонтера Сергія Стерненка. Його залучать до роботи над посиленням дронових підрозділів, систематизацією постачання та підвищенням результативності бойового застосування БпЛА.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За словами Стерненка, його бачення щодо розвитку безпілотних технологій та в цілому щодо оборони України практично повністю збігається з баченням міністра, тож готовий допомогти реалізувати його стратегію.

Реклама

Реклама

“Російські окупанти мають знищуватися у промислових масштабах. Для цього створимо нові можливості для нашого війська, зокрема дронових підрозділів. Будемо руйнувати перепони та сприяти масштабуванню найкращого досвіду для зміцнення Сил оборони – в інтересах українського солдата та країни”, – написав Стерненко.

Як зазначив Федоров, у новій ролі Стерненко працюватиме над реалізацією спільного бачення щодо розвитку дронових підрозділів. Його досвід планують використати для посилення ефективності застосування БпЛА, зокрема в частині аналітики та оцінки результативності бойових дій.

Серед пріоритетних напрямів визначено базове забезпечення дронових підрозділів і систематизацію постачання. Наголошується, що військові мають отримувати ефективні зразки озброєння, які можуть застосовуватися безпосередньо на фронті.

Окрему увагу приділять аналізу бойової роботи підрозділів. За наявними даними, близько 50 підрозділів із понад 400 забезпечують приблизно 70% усіх уражень противника. Метою є допомога іншим підрозділам у швидкому нарощуванні спроможностей шляхом додаткового навчання, аналізу операцій та обміну досвідом.

У повідомленні зазначено, що подальша робота ґрунтуватиметься на даних з фронту та зворотному зв’язку від військових, аби вдосконалити процеси й підвищити загальну ефективність дронових підрозділів.