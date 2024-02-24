Політика

Володимир Зеленський записав звернення на аеродромі Гостомель

24 Лютого 2024 14:24
читать на русском →
зеленський
В.Зеленський записує відеозвернення на аеродромі Гостомель / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення в аеропорту Гостомель, де два роки тому 24 лютого 2022 року почалися бої української армії з російськими десантниками.

Своє звернення Володимир Зеленський записав на мобільний телефон, стоячи на тлі літаків, знищених під час битви.

“Саме звідси мало розпочатися те саме “Київ і Україну за 3 дні”. Два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. Два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів і партнерів”, – сказав він.

Слова Зеленського супроводжувалися кадрами його зустрічі з прем’єр-міністрами Італії Джорджею Мелоні, Канади Джастіном Трюдо, Бельгії Александром де Кроо і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зустріч відбувалася на аеродромі Гостомель.

“Великий народ великої країни! Неймовірно пишаюся кожним і кожною. Захоплююся кожним і кожною, вірю в кожного і кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна закінчилася, але ніхто з нас не дозволить, щоб закінчилася наша країна”, – сказав президент України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Лютого 2024 14:24

Володимир Зеленський записав звернення на аеродромі Гостомель
24 Лютого 2024 14:03

У Москві та Петербурзі люди несуть квіти до пам’ятників українським поетам
24 Лютого 2024 13:40

Польські протестувальники продовжують нищити українську агропродукцію
24 Лютого 2024 13:17

NYT: Для багатьох українців це 10-річна, а не 2-річна війна
24 Лютого 2024 12:30

ISW: Росія не збирається вторгатися в Україну з Придністров’я
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки