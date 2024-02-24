Володимир Зеленський записав звернення на аеродромі Гостомель

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення в аеропорту Гостомель, де два роки тому 24 лютого 2022 року почалися бої української армії з російськими десантниками.

Своє звернення Володимир Зеленський записав на мобільний телефон, стоячи на тлі літаків, знищених під час битви.

“Саме звідси мало розпочатися те саме “Київ і Україну за 3 дні”. Два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. Два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів і партнерів”, – сказав він.

Слова Зеленського супроводжувалися кадрами його зустрічі з прем’єр-міністрами Італії Джорджею Мелоні, Канади Джастіном Трюдо, Бельгії Александром де Кроо і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зустріч відбувалася на аеродромі Гостомель.

“Великий народ великої країни! Неймовірно пишаюся кожним і кожною. Захоплююся кожним і кожною, вірю в кожного і кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна закінчилася, але ніхто з нас не дозволить, щоб закінчилася наша країна”, – сказав президент України.