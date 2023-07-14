Воллес прокоментував свої слова про ’’більшу вдячність’’ зі сторони України

Міністр оборони Великої Британії прокоментував своє невдоволення щодо України, яка ’’замало дякувала’’.

Про це Воллес написав у Facebook.

“Для протоколу: як людина, яка була на передовій у мобілізації підтримки України, я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо на шляху до спільної мети − допомогти Україні отримати те, що їй потрібно для перемоги над цим незаконним вторгненням”, – сказав він.

Бен Воллес наголосив, що багато країн не мають такої сильної підтримки, яка є в України з боку Британії.

“Мої коментарі прагнули відобразити те, що важливо пам’ятати, що не потрібно розмовляти з самими собою, а треба докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати. Коментарі про “Amazon” були зроблені минулого року, щоб підкреслити, що відносини Британії з Україною є не “транзакційними”, а радше “партнерськими””, − написав Воллес.

Також міністр додав, що буде надавати Україні підтримку стільки, скільки це буде необхідно. “Україна та Великобританія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу”, – йдеться у повідомленні.