Політика

Воллес прокоментував свої слова про ’’більшу вдячність’’ зі сторони України

14 Липня 2023 17:07
3
читать на русском →
британія, україна, воллес

Міністр оборони Великої Британії прокоментував своє невдоволення щодо України, яка ’’замало дякувала’’.

Про це Воллес написав у Facebook.

“Для протоколу: як людина, яка була на передовій у мобілізації підтримки України, я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо на шляху до спільної мети − допомогти Україні отримати те, що їй потрібно для перемоги над цим незаконним вторгненням”, – сказав він.

Бен Воллес наголосив, що багато країн не мають такої сильної підтримки, яка є в України з боку Британії.

“Мої коментарі прагнули відобразити те, що важливо пам’ятати, що не потрібно розмовляти з самими собою, а треба докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати. Коментарі про “Amazon” були зроблені минулого року, щоб підкреслити, що відносини Британії з Україною є не “транзакційними”, а радше “партнерськими””, − написав Воллес.

Також міністр додав, що буде надавати Україні підтримку стільки, скільки це буде необхідно. “Україна та Великобританія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
14 Липня 2023 16:37

Генерал Тарнавський пояснив, чому контрнаступ йде не так швидко, як хотілося б 

14 Липня 2023 16:09

Вагнерівці вже тренують білоруських військових – Міноборони Білорусі
14 Липня 2023 15:25

Росіяни хочуть перевести один з енергоблоків в стан ’’гарячого зупину’’: підвищить ядерну загрозу
14 Липня 2023 13:06

Фронт, ОПК і Білорусь: Зеленський провів засідання Ставки
14 Липня 2023 12:55

Президент ПАР заявив, що Путін приїде на саміт БРІКС

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки