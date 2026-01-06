Водохреще 2026: коли святкують і які традиції зберігають українці

Сьогодні, 6 січня, українці відзначають Хрещення Господнє, або Водохреще. Свято має фіксовану дату в церковному календарі та з 2024 року відзначається за новоюліанським стилем.

Хрещення Господнє, відоме також як Богоявлення, є одним із головних двунадесятих свят православної традиції. Воно завершує різдвяний цикл і пов’язане з біблійною подією хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоаном Хрестителем.

До 1 вересня 2023 року Православна Церква України користувалася юліанським календарем, за яким Водохреще святкували 19 січня. Після переходу на новоюліанський календар усі неперехідні свята змістилися на 13 днів раніше, тому зокрема Водохреще відзначають 6 січня. У ПЦУ пояснювали, що новий календар є точнішим і ближчим до астрономічних реалій.

За церковним вченням, під час хрещення Христа світові вперше явилася Свята Трійця: Бог-Отець промовив із небес, Син Божий увійшов у води Йордану, а Святий Дух з’явився у вигляді голуба. Саме тому свято має назву Богоявлення і символізує духовне очищення та оновлення.

В Україні Водохреще традиційно супроводжується освяченням води в храмах і на природних водоймах. Освячену воду віряни зберігають удома та вважають цілющою. Однією з найпоширеніших традицій залишається купання в ополонці, яке для багатьох має символічне значення очищення тіла й духу.

Напередодні свята відзначають Водохресний вечір, під час якого готують пісні страви. Святковий стіл зазвичай включає голодну кутю, узвар, пісний борщ, страви з риби та випічку з пісною начинкою. Окремі регіони зберегли обрядове печиво у формі хреста.

Водохреще залишається важливою частиною духовної та культурної традиції українців, поєднуючи церковні обряди з народними звичаями, що передаються з покоління в покоління.