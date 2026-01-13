        Суспільство

        Настоятель монастиря УПЦ МП, фігурант розслідування про нелегальну школу, виїхав з України

        Сергій Бордовський
        13 Січня 2026 19:54
        читать на русском →
        Архієпископ Ісаакій Ворзельський / Колаж: Слідство.Інфо
        Архієпископ Ісаакій Ворзельський / Колаж: Слідство.Інфо

        Настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» УПЦ МП архієпископ Ісаакій Ворзельський, у миру Федір Андроник, ймовірно, залишив територію України наступного дня після публікації розслідування про діяльність нелегальної школи при монастирі.

        Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

        За отриманою журналістами інформацією, архієпископ виїхав 7 січня о 23:10 автомобілем Toyota, яким зазвичай користувався у Києві. Кордон він перетнув у напрямку Молдови через пункт пропуску Могилів-Подільський — Отач. За даними джерел, уже майже тиждень настоятель перебуває на території Молдови. Розслідування «Слідства.Інфо» було оприлюднене 6 січня, того ж дня Служба безпеки України заявила про початок перевірки щодо монастиря.

        Реклама
        Реклама

        Журналісти намагалися зв’язатися з Ісаакієм Ворзельським, однак протягом п’яти днів він не відповідав на дзвінки та повідомлення. За даними з відкритих джерел, архієпископу 61 рік. Також редакція звернулася до голови Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви (МП) митрополита Климента, який заявив, що не володіє інформацією про можливий виїзд настоятеля за кордон.

        Нагадаємо, йдеться про виявлену в Голосіївському районі Києва нелегальну школу при монастирі УПЦ МП. Заклад працював без ліцензії та фактично функціонував як повноцінна школа з навчальним днем і розкладом занять. Формально він існував у форматі «сімейного клубу», де навчання відбувалося переважно російською мовою, зазначеною як «слов’янська», а серед навчальних матеріалів використовувалися радянські підручники.

        За даними журналістів, у закладі навчалося понад 60 дітей з 1 по 9 клас, працювали 16 вчителів. Директорка школи підтвердила відсутність ліцензії та зазначила, що учні формально зараховані до інших навчальних закладів — зокрема приватного ліцею в Київській області та школи Костянтинівської міської ради на Донеччині.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини