Настоятель монастиря УПЦ МП, фігурант розслідування про нелегальну школу, виїхав з України

Настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» УПЦ МП архієпископ Ісаакій Ворзельський, у миру Федір Андроник, ймовірно, залишив територію України наступного дня після публікації розслідування про діяльність нелегальної школи при монастирі.

Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За отриманою журналістами інформацією, архієпископ виїхав 7 січня о 23:10 автомобілем Toyota, яким зазвичай користувався у Києві. Кордон він перетнув у напрямку Молдови через пункт пропуску Могилів-Подільський — Отач. За даними джерел, уже майже тиждень настоятель перебуває на території Молдови. Розслідування «Слідства.Інфо» було оприлюднене 6 січня, того ж дня Служба безпеки України заявила про початок перевірки щодо монастиря.

Журналісти намагалися зв’язатися з Ісаакієм Ворзельським, однак протягом п’яти днів він не відповідав на дзвінки та повідомлення. За даними з відкритих джерел, архієпископу 61 рік. Також редакція звернулася до голови Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви (МП) митрополита Климента, який заявив, що не володіє інформацією про можливий виїзд настоятеля за кордон.

Нагадаємо, йдеться про виявлену в Голосіївському районі Києва нелегальну школу при монастирі УПЦ МП. Заклад працював без ліцензії та фактично функціонував як повноцінна школа з навчальним днем і розкладом занять. Формально він існував у форматі «сімейного клубу», де навчання відбувалося переважно російською мовою, зазначеною як «слов’янська», а серед навчальних матеріалів використовувалися радянські підручники.

За даними журналістів, у закладі навчалося понад 60 дітей з 1 по 9 клас, працювали 16 вчителів. Директорка школи підтвердила відсутність ліцензії та зазначила, що учні формально зараховані до інших навчальних закладів — зокрема приватного ліцею в Київській області та школи Костянтинівської міської ради на Донеччині.