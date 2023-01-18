Суспільство

Водохреща у Харкові святкуватимуть без фанатизму

18 Січня 2023 12:37
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різдво

У четвер, 19 січня, християни східного обряду святкуватимуть Хрещення Господнє, або Богоявлення, – свято, присвячене хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан.
18 січня, в день Навечір’я Богоявлення, з вечора у храмах міста розпочнеться вечірнє богослужіння, після якого відбудеться освячення води.

19 січня, на Хрещення, вранці пройде Божественна літургія, а після неї – освячення води. Воду освячуватимуть до вечора у храмах міста та біля джерел.

“Усі заходи проводитимуться з суворим дотриманням обмежень воєнного стану та обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19”, – попередили в Харківській міськраді.


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