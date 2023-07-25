Водію, який на блокпосту збив військових, оголосили підозру

Прокуратура повідомила про підозру водію автомобіля Volkswagen, який скоїв у Києві дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув військовий.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у Телеграмі.

“Повідомлено про підозру водію автомобіля Volkswagen за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований з травмами”, – йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, смертельна аварія сталася 25 липня близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований у важкому стані.

Крім того, водій протаранив ще один автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

“Наразі водію повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, – поінформували в прокуратурі.

Слідчі дії тривають. Справу розслідують працівники столичної поліції.