Суспільство

Водію, який на блокпосту збив військових, оголосили підозру

25 Липня 2023 17:32
читать на русском →
дтп, київ

Прокуратура повідомила про підозру водію автомобіля Volkswagen, який скоїв у Києві дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув військовий.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у Телеграмі

“Повідомлено про підозру водію автомобіля Volkswagen за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований з травмами”, – йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, смертельна аварія сталася 25 липня близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований у важкому стані.

Крім того, водій протаранив ще один автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

“Наразі водію повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, – поінформували в прокуратурі.

Слідчі дії тривають. Справу розслідують працівники столичної поліції.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
25 Липня 2023 20:36

США заявили, що у Росії буде набагато більше дронів

25 Липня 2023 20:13

Колишній Одеський воєнком заарештований 
25 Липня 2023 19:19

Під Києвом вантажівка наїхала на чоловіка: він не вижив
25 Липня 2023 17:58

На Чернігівщині затримали російську шпигунку
25 Липня 2023 16:48

Німецьке Мінооборони розкритикувало дії ЗСУ під час контрнаступу

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

усі думки