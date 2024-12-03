Водій збив двох прикордонників на блокпості: є загиблий

Увечері 2 грудня в Одеському районі сталася трагічна ДТП: водій автомобіля ВАЗ наїхав на двох прикордонників, які несли службу на блокпосту.

Про це повідомляє Національна поліція України

Близько 18:00 66-річний водій не врахував дорожні знаки, що обмежували швидкість перед блокпостом, і збив двох військових. Один із прикордонників загинув на місці, другого із травмами доставили до лікарні.

За результатами тесту на стан сп’яніння водій виявився тверезим. Його затримали на місці події.



За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті або тяжких тілесних ушкоджень.

Досудове розслідування триває.