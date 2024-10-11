Водій-порушник побив інспекторку з паркування у Києві

Водій-порушник погрожував інспекторці з паркування, напавши на неї та побивши.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Там зазначили, що інцидент стався сьогодні близько 10:00 на вул. Пирогова, 9. Так інспекторка з паркування зробила зауваження водію автівки Toyota Highlander за стоянку біля проїзду.

За інформацією КМДА, водій відмовився перепаркуватися, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру “АРМ-інспектор” для складання постанови про адміністративне правопорушення.

“Водій заважав роботі інспекторки, ображав її, погрожував і здійснив напад на неї, завдавши кілька ударів по ногах і руці”, – йдеться у повідомленні.

На місце викликали поліцію. Слідчо-оперативна група наразі розглядає заяву про напад.