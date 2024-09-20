Суспільство

Вночі сили ППО збили 61 “Шахед” та ворожу керовану авіаційну ракету 
20 Вересня 2024 10:14
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дрони, ппо
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на 20 вересня протиповітряна оборона знищила 61 ворожий БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровщину – керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також 70-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ).

Повітряники вказують, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Повідомляється, що в результаті протиповітряного бою було збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.


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