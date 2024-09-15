Політика

Вночі Сили оборони збили одну ракету та 10 ударних дронів
15 Вересня 2024 09:01
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ппо
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

У ніч на 15 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 17-ти засобів повітряного нападу противника.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл., а також 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

“Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних БпЛА.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях”, – повідомили в Повітряних Силах.


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