Вночі щонайменше 10 “шахедів” залетіли до Білорусі, – Гаюн

У ніч на 6 грудня щонайменше 10 російських безпілотників “Шахед” увійшли в повітряний простір Білорусі з території України та Росії.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

У звіті зазначено, що дрони знову заходили до Білорусі з Росії, використовуючи так званий “білоруський коридор”. Вони рухалися у напрямку Гомеля, Лоєва та Мозиря.

Перший захід безпілотника зафіксовано о 22:07. Наступні прольоти відбулися о 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 та 03:36.

Моніторингова група також повідомила, що локаційний зв’язок із двома російськими дронами було втрачено.