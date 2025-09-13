        Політика

        Вночі ракета та 27 ударних безпілотників влучили по 9 локаціях – Повітряні Сили

        Віктор Алєксєєв
        13 Вересня 2025 09:41
        читать на русском →
        Багатоквартирний будинок у селищі Калинове на Харківщині після повітряного удару 12 вересня 2025 / Фото Харківська ОВА
        Багатоквартирний будинок у селищі Калинове на Харківщині після повітряного удару 12 вересня 2025 / Фото Харківська ОВА

        У ніч на 13 вересня (із 20.00 12 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 164-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
        Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Реклама
        Реклама


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини