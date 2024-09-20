Вночі ППО збила на Черкащині 13 Шахедів

Вночі 20 вересня Сили протиповітряної оборони збили у Черкаській області 13 ворожих дронів.

Про це голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець повідомив у Фейсбуці.

“Знову ніч на суцільній тривозі через численні загрози з повітря. Утім, для області минулось без надзвичайних ситуацій”, – зазначив він.

За словами Табурця, ППО знищила в області 13 ворожих безпілотників. Люди не постраждали.

У двох випадках через падіння уламків дронів горіла лісова підстилка. Пожежі ліквідовані.