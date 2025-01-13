Вночі ППО працювала в 12 областях: збито 78 “шахедів” та інших БпЛА

У ніч на 13 січня, починаючи з 19:00 12 січня, Росія запустила по Україні 110 ударних БпЛА Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 78 “шахедів” та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі виникли пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

Також 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено.