Вночі окупанти нанесли по Харкову 5 ракетних ударів

Після півночі окупанти нанесли 4 ракетні удари по Салтівському району Харкова і 1 ракетний удар завдали по Основ’янському району. Ракети типу С-300 запущені із російського бєлгорода.

Про це повідомляє голова ОВА Олен Синєгубов.

У Харкові після півночі окупанти нанесли ракетні удари по Салтівському та Основ’янському районах. Чоловік 45 років отримав осколкові поранення, його стан середній. Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, господарчі споруди, автомобілі, гаражі, є влучання на відкритих територіях. Рятувальники ліквідували кілька пожеж.

На місцях працюють правоохоронні органи та всі профільні служби.

По області окупанти завдавали ударів по Куп’янському, Богодухівському, Харківькому, Ізюмському районах. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, всього протягом доби госпіталізували 6 людей: 1 чоловіка в Харкові, 1 постраждалий у Харківькому районі, 4 – в Ізюмському внаслідок підривів на мінах. ​​