        Суспільство

        Вночі над Україною збили 62 із 93 ворожих безпілотників

        Федір Олексієв
        20 Серпня 2025 09:36
        читать на русском →
        Мобільна вогнева група ППО / Фото: Повітряні сили ЗСУ
        Мобільна вогнева група ППО / Фото: Повітряні сили ЗСУ

        У ніч на 20 серпня РФ атакували Україну 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М, а також та 93-ма БпЛА.

        Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

        Реклама
        Реклама

        “За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

        Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.

        У Сумській області внаслідок нічної атаки на Охтирку відомо про вже 14 постраждалих. Також пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду та гараж.

        В Одеській області під ударом був Ізмаїльський район – росіяни били по паливно-енергетичній інфраструктурі. Відомо про одну постраждалу людину.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини