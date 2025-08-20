“Шахеди” атакували Ізмаїльський район Одещини: пошкоджена припортова інфраструктура

Російська окупаційна армія цієї ночі дронами атакувала Одеську область. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район.
Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.
“Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, на жаль, є влучання. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів ДСНС”, – йдеться у повідомленні.
Також відомо про одну постраждалу людину.
Доповнено. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, повідомляє ДСНС.
“54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків російської атаки. Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда”, – йдеться у повідомленні.