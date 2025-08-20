        Кримінал

        “Шахеди” атакували Ізмаїльський район Одещини: пошкоджена припортова інфраструктура

        Федір Олексієв
        20 Серпня 2025 07:13
        Російська окупаційна армія цієї ночі дронами атакувала Одеську область. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район.

        Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

        “Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, на жаль, є влучання. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів ДСНС”, – йдеться у повідомленні.

        Також відомо про одну постраждалу людину.

        Рятувальники гасять пожежу в Одеській області / Фото: ДСНС

        Доповнено. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, повідомляє ДСНС.

        “54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків російської атаки. Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда”, – йдеться у повідомленні.


