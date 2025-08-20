“Шахеди” атакували Ізмаїльський район Одещини: пошкоджена припортова інфраструктура

На Дніпропетровщині росіяни вбили цивільну жінку та завдали ударів по рятувальниках

СБУ завдала удару по російських складах на важливій залізничній гілці на Луганщині

Близько 10 європейських країн готові направити свої війська в Україну, — Bloomberg

“54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків російської атаки. Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда”, – йдеться у повідомленні.

“Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, на жаль, є влучання. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів ДСНС”, – йдеться у повідомленні.

Російська окупаційна армія цієї ночі дронами атакувала Одеську область. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район.