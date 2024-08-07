Вночі над Миколаївщиною збили 14 “Шахедів”

Вночі над Миколаївською областю сили ППО збили 14 російських “Шахедів”, над Сумщиною збили ракету.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та Сумська ОВА у Telegram

“На Миколаївщині знищено чотирнадцять БпЛА типу “Shahed 131/136″”.

Він додав, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло дві пожежі сухої трави на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах. Згоряння оперативно загасили.

“Постраждалих немає”, – підсумував Кім.

Водночас Сумська ОВА повідомила, що над областю знищили ворожу балістичну ракету.