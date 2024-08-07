Суспільство

Вночі над Миколаївщиною збили 14 “Шахедів”
7 Серпня 2024 08:39
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дрони, миколаїв, суми
Дрон / AP

Вночі над Миколаївською областю сили ППО збили 14 російських “Шахедів”, над Сумщиною збили ракету.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та Сумська ОВА у Telegram

“На Миколаївщині знищено чотирнадцять БпЛА типу “Shahed 131/136″”.

Він додав, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло дві пожежі сухої трави на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах. Згоряння оперативно загасили.

“Постраждалих немає”, – підсумував Кім.

Водночас Сумська ОВА повідомила, що над областю знищили ворожу балістичну ракету.


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Вночі над Миколаївщиною збили 14 “Шахедів”
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