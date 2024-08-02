Внаслідок вибуху у кафе у Нігерії загинули 16 людей

Внаслідок вибуху у кафе у нігерійському штаті Борно загинули щонайменше 16 осіб, десятки зазнали поранень.

Про це із посиланням на поліцію повідомляє France24.

Вибух стався близько 20-ї години за місцевим часом у середу в селищі Каворі, приблизно за 50 кілометрів від столиці штату міста Майдугурі.

Влада штату запровадила після цього 24-годинну комендантську годину.

Зазначається, що наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух, але аналітики та деякі місцеві чиновники підозрюють, що це вчинило ісламське бойове угруповання “Боко Харам”, яке з 2009 року діє у Нігерії та сусідніх країнах у регіоні озера Чад.

Місцева поліція заявила, що причиною вибуху у кафе був закладений саморобний вибуховий пристрій, а не напад смертника.

Поліція поінформувала про 16 загиблих, але не назвала кількості постраждалих. Своєю чергою Державне агентство з питань надзвичайних ситуацій Нігерії повідомило, що 24 особи зазнали серйозних поранень.

“Цей останній вибух бомби, націленої на цивільних, є яскравим нагадуванням про постійну загрозу з боку “Боко Харам””, – сказав дослідник з Інституту досліджень безпеки в регіоні озера Чад Малік Самуель.