Внаслідок ворожої ракетної атаки в Києві загинуло дві людини.

Про це повідомляє КМВА, Кличко в Телеграм.

У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків на територію підприємства в Шевченківському районі Києва, за попередніми даними, загинуло 2 людини.

Ще одна отримала ушкодження.

“За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу.

24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла”, – написав Кличко.

Пізніше Кличко повідомив, що пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

Також він зазначив, що двоє людей отримали поранення і госпіталізовані