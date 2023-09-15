Кримінал

Внаслідок удару РФ по Новій Каховці одна людина загинула, 12 поранені

15 Вересня 2023 18:28
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окупація

Херсонська обласна прокуратура повідомила про загибель людини та щонайменше 12 поранених внаслідок ранкового удару армії РФ по тимчасово окупованій Новій Каховці. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомила обласна прокуратура.

“15 вересня 2023 року близько 09:20 російські військові завдали удару, ймовірно керованими авіабомбами, по тимчасово окупованому місту Нова Каховка Херсонської області. Попередньо, одна цивільна особа загинула, щонайменше 12 людей травмовано”, – йдеться в повідомленні.

За наслідками моніторингу та вивчення інформації в засобах масової інформації, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


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