Суспільство

Внаслідок удару по Ізюму Харківської області була зруйнована пам’ятка архітектури

20 Травня 2024 11:11
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обстріл, Харківщина

Окупанти здійснили обстріл Ізюму Харківської області, внаслідок якого було зруйновано пам’ятку архітектури – будинок культури «Залізничник».

Про це повідомив у Фейсбуці заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

“Сьогодні вночі ворог завдав удару по місту. Зруйновано памʼятку архітектури – БК «Залізничник», до війни ми урочисто відсвяткували його сторіччя, був готовий план реконструкції.”, – зазначив Мацокін.

Він зазначив, що у будівлі діяли десятки гуртків, була унікальна сцена, бібліотека.

Мацокін додав, що це приміщення зазнавало руйнувань і у 2022 році.


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