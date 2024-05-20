Внаслідок удару по Ізюму Харківської області була зруйнована пам’ятка архітектури

Окупанти здійснили обстріл Ізюму Харківської області, внаслідок якого було зруйновано пам’ятку архітектури – будинок культури «Залізничник».

Про це повідомив у Фейсбуці заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

“Сьогодні вночі ворог завдав удару по місту. Зруйновано памʼятку архітектури – БК «Залізничник», до війни ми урочисто відсвяткували його сторіччя, був готовий план реконструкції.”, – зазначив Мацокін.

Він зазначив, що у будівлі діяли десятки гуртків, була унікальна сцена, бібліотека.

Мацокін додав, що це приміщення зазнавало руйнувань і у 2022 році.