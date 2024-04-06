Кримінал

Внаслідок удару по Харкову є загиблий і поранені, пошкоджена школа і житлові будинки

6 Квітня 2024 19:16
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Внаслідок удару окупантів по Шевченківському району Харкова сьогодні вдень за медичною допомогою звернулися ще двоє цивільних: 66-річний чоловік із акуботравмою та дівчинка із гострою реакцією на стрес.

Пошкоджений заклад освіти та житлова інфраструктура.

Ворожий боєприпас влучив в 20 м від «Пункту незламності», який облаштований у навчальному закладі.

Також відомо про одного загиблого.

За попередніми даними, по Харкову ворог випустив з літака УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас) / Фото патрульна поліція Харківської області, Харківська обласна прокуратура

“За даними слідства, 6 квітня близько 15:49 зс рф обстріляли Шевченківський район м. Харкова. Загинув один чоловік. Ще троє людей постраждали: чоловік 47 років, 66-річна жінка та 10-річна дівчинка. У неповнолітньої гостра реакція на стрес”, – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними поліції, російські терористи вдарили по Харкову, судячи з усього, авіабомбою з УМПК (модуль планерування і корекції).

“Ми на місці та надаємо всю необхідну допомогу екстреним службам, регулюємо рух”, – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).


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