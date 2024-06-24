Суспільство

Внаслідок повені у Швейцарії: одна людина загинула, двоє зникли безвісти
24 Червня 2024 08:36
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Швейцарія
Наслідки зсуву / AP

У  кантоні Граубюнден на південному сході Швейцарії внаслідок повені, спричиненої сильними дощами, та подальшого зсуву ґрунту рятувальники знайшли мертвою одну людину, двоє зникли безвісти.

Про це повідомляє АР.

Як зазначається, команда із 200 рятувальників шукає зниклих людей із суботи за допомогою екскаваторів, спеціально навчених пошукових собак, безпілотників та армійських гелікоптерів. Вночі пошуки призупиняли через сильні дощі.

Але ймовірність знайти їх живими невелика, сказав журналістам у неділю Вільям Клотер із швейцарської поліції, який керує рятувальною операцією.

«Сьогодні дуже сумний день», – сказав член федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс, який приїхав на місце трагедії, щоб висловити солідарність з місцевими мешканцями.

Також через негоду стала повністю недоступною траса A13, що сполучає країну з Італією.


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