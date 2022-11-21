Кримінал

Внаслідок обстрілу Шевченково загинула прокурор

21 Листопада 2022 12:20
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прокуратура

Внаслідок вчорашнього обстрілу смт. Шевченково Куп’янського району загинула прокурор Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області Олена Маслич. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

“Прокурор загинула 20 листопада внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору смт Шевченкове Куп’янського району”, – йдеться у повідомленні.

У загиблої залишився 15-річний син.

Як повідомляла ДСНС, ворожий снаряд потрапив у двоповерховий багатоквартирний будинок. Внаслідок чого було частково зруйновано торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири. Під уламками рятувальники виявили постраждалого чоловіка, в важкому стані його передали медичним працівникам та ще одна людина загинула.


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