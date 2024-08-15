Внаслідок ДТП у Польщі постраждали 8 осіб

На південному заході Польщі автобус з понад 60 людьми зіткнувся мікроавтобусом дорожньої служби.
Про це повідомляє TVN24.
Зіткнення між рейсовим автобусом і патрульним автобусом сталося о 5.36 на автобані А4 між розв’язками Крапковіце і Кендзежин-Козьле (Опольське воєводство).
“Рейсовий автобус сполученням Жешув-Дрезден врізався в автобус дорожньої служби. На місці події працює поліція, вісім карет швидкої допомоги та пожежна бригада. Також приземлився гелікоптер Повітряно-рятувальної служби”, – повідомив пресофіцер поліції Домінік Вільчек.
В автобусі разом з водіями і стюардесою їхало 64 людини, шестеро з яких отримали поранення. В результаті зіткнення автобус перекинувся на бік.
За даними ЗМІ, в автобусі подорожували польські туристи.
За словами бригадного генерала Луціана Любашки, пресофіцера Крапковіцького районного управління державної пожежної служби, найсерйозніші травми отримали двоє людей, які перебували в мікроавтобусі.
Загалом вісім осіб отримали поранення і були доставлені до лікарні.
Одна смуга руху в напрямку Вроцлава в результаті аварії була тимчасово заблокована.