Суспільство

Внаслідок ДТП у Польщі постраждали 8 осіб
15 Серпня 2024 10:18
читать на русском →
дтп, польща
Наслідки ДТП у Польщі / TVN24

На південному заході Польщі автобус з понад 60 людьми зіткнувся мікроавтобусом дорожньої служби.

Про це повідомляє TVN24.

Зіткнення між рейсовим автобусом і патрульним автобусом сталося о 5.36 на автобані А4 між розв’язками Крапковіце і Кендзежин-Козьле (Опольське воєводство).

“Рейсовий автобус сполученням Жешув-Дрезден врізався в автобус дорожньої служби. На місці події працює поліція, вісім карет швидкої допомоги та пожежна бригада. Також приземлився гелікоптер Повітряно-рятувальної служби”, – повідомив пресофіцер поліції Домінік Вільчек.

В автобусі разом з водіями і стюардесою їхало 64 людини, шестеро з яких отримали поранення. В результаті зіткнення автобус перекинувся на бік.

За даними ЗМІ, в автобусі подорожували польські туристи.

За словами бригадного генерала Луціана Любашки, пресофіцера Крапковіцького районного управління державної пожежної служби, найсерйозніші травми отримали двоє людей, які перебували в мікроавтобусі.

Загалом вісім осіб отримали поранення і були доставлені до лікарні.

Одна смуга руху в напрямку Вроцлава в результаті аварії була тимчасово заблокована.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
15 Серпня 2024 11:08

СБУ затримала жителя Мирнограда, який шпигував за HIMARS під Покровськом
15 Серпня 2024 10:44

Бійці СБУ взяли в полон понад 100 російських військових на Курщині 
15 Серпня 2024 08:48

Сили ППО вночі знищили усі 29 російських «Шахедів»
15 Серпня 2024 08:30

Окупанти захопили ще два населені пункти на Донеччині – DeepState
15 Серпня 2024 07:30

РФ боїться швидкого просування ЗСУ у Курській області – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки