Внаслідок атаки на ДніпроГЕС у річку потрапили нафтопродукти

Внаслідок ворожого обстрілу ДніпроГЕС 22 березня загинула людина. Крім того, у річку стався витік нафтопродуктів.

Про обстріл ДніпроГЕС повідомила пресслужба Укргідроенерго.

“На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі”, – йдеться у повідомленні.

Загрози прориву немає. Ситуація на греблі станції контрольована.

Державна екологічна інспекція Південного округу пізніше повідомила, що внаслідок обстрілу зафіксовано забруднення ґрунтів, стався витік нафтопродуктів у водний об’єкт Дніпра.

Офіс генпрокурора повідомив про загибель людини внаслідок обстрілу ДніпроГЕС.

“Наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС. На місцях події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ. Кількість постраждалих встановлюється”, – йдеться у повідомленні пресслужби ОГП.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.