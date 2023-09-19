Кримінал

Внаслідок атаки дронів у Львові виникла пожежа, постраждали двоє людей

19 Вересня 2023 06:50
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бпла, ракетний удар

Російські окупанти вдарили по Львову дронами-камікадзе Shahed-136 під ранок 19 вересня, почалась пожежа. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, в обласному центрі працювала протиповітряна оборона, внаслідок удару почалася пожежа на промисловому складі. Усі служби працюють на місці.

З-під завалів дістали чоловіка та жінку.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив, що пожежа на складах значна. Щодо постраждалих — жінка без травм, чоловік у тяжкому стані.


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