Суспільство

Внаслідок атаки дронами пошкоджені склади і магазин на Миколаївщині, є постраждалий

31 Січня 2024 08:46
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миколаїв, дрони

Російські “Шахеди” пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина у Миколаївській області: спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.

Про це пише УП.

“Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Триває ліквідація пожежі. Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації”.

О 7:55 стало відомо, що пожежу ліквідували.

Повідомляється, що у зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділи ППО збили 7 “Шахедів”: 5 на Миколаївщині і 2 на Кіровоградщині.


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