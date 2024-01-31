Внаслідок атаки дронами пошкоджені склади і магазин на Миколаївщині, є постраждалий

Російські “Шахеди” пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина у Миколаївській області: спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.
Про це пише УП.
“Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Триває ліквідація пожежі. Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації”.
О 7:55 стало відомо, що пожежу ліквідували.
Повідомляється, що у зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділи ППО збили 7 “Шахедів”: 5 на Миколаївщині і 2 на Кіровоградщині.