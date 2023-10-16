Політика

Влада Єгипту заявила, що Ізраїль блокує гуманітарну допомогу сектору Газа

16 Жовтня 2023 17:13
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ізраїль, єгипет

У Каїрі заявляють, що контрольно-пропускний пункт Рафах, життєво важливий для постачання товарів до сектору Гази, не працює через ізраїльські повітряні удари.

Про це повідомляє Reuters.

“Існує нагальна потреба полегшити страждання палестинського цивільного населення в Газі. Досі ізраїльський уряд не зайняв позицію щодо відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах з боку Гази, щоб дозволити в’їзд допомоги і виїзд громадян третіх країн “, – заявив журналістам міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі, додавши, що переговори з Ізраїлем не були плідними.

Шукрі зазначив, що Єгипет прагне забезпечити нормальний рух через КПП, зокрема і для палестинців.

Сотні тонн допомоги від неурядових організацій і кількох країн наразі чекають на вантажівках у єгипетському місті Аль-Аріш, поки не будуть створені умови для в’їзду в Газу, заявляють джерела видання.

Понад 2 мільйони жителів Гази перебувають в облозі, відтоді як Ізраїль розпочав інтенсивні бомбардування і блокаду у відповідь на напад ісламістських бойовиків ХАМАС.

Два єгипетських джерела в силових структурах повідомили агентству Reuters, що в понеділок вранці було досягнуто домовленості про припинення вогню на півдні Гази на кілька годин, щоб полегшити надання допомоги та евакуацію в Рафаху.


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