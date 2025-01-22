Влада Сирії розірвала угоду з російською компанією про управління портом Тартус, де розташована база ВМФ Росії

Нова влада Сирії розірвала угоду про управління морським портом Тартус, укладену з російською компанією “Стройтрансгаз”.

Про те, що угода, укладена 2019 року терміном на 49 років, припинила діяти, повідомив в інтерв’ю виданню “Аль-Ватан” директор митного управління провінції Тартус Ріад Джуді.

“Угоду про інвестиції в порт Тартус із російською компанією було анульовано. Усі доходи від діяльності порту будуть використовуватися в інтересах сирійської держави”, – цитує Джуді видання.

Колишній міністр транспорту Сирії Алі Хамуд, говорив, що угода з російською компанією передбачала управління портом та інвестиції в його модернізацію більш ніж на 500 мільйонів доларів.

У Тартусі розташована одна з російських військових баз у Сирії – пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ.