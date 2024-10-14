Політика

Влада Німеччини заблокувала продаж зброї Ізраїлю 
14 Жовтня 2024 21:18
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ізраїль, зброя, німеччина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Побоюючись, що зброя може бути використана проти цивільного населення, Німеччина заблокувала продаж нових партій Ізраїлю.

Про це повідомляє Politico та Bild із посиланням на джерела.

Рішення про експорт озброєнь у Німеччині ухвалює Федеральна рада безпеки, що складається з високопосадовців уряду.

За інформацією Bild, віцеканцлер ФРН Роберт Габек і міністерка закордонних справ Анналена Бербок утрималися під час схвалення експорту зброї до Ізраїлю, вимагаючи від нього запевнень, що той не буде застосовувати німецьку зброю для атак проти цивільних.

“Поставки зброї до Ізраїлю – це дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Причиною вимоги такого зобов’язання є те, що в іншому випадку німецький адміністративний суд може покласти цьому край”, – цитує Politico поінформоване джерело.


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