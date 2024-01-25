Суспільство

Влада Непалу заявила, що понад 200 їхніх громадян були завербовані РФ на війну з Україною

25 Січня 2024 16:05
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війна, рф

Росія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у бойових діях в Україні, щонайменше 14 з них загинули.

Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд в інтерв’ю АР.

«Ми попросили Росію негайно припинити вербування непальських громадян до своєї армії, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, репатріювати тіла загиблих, а також вилікувати і повернути тих, хто був поранений в ході бойових дій», – сказав Сауд.

Він додав, що Непал також вимагає від Росії грошової компенсації сім’ям загиблих у ході бойових дій непальців. Серед 14 підтверджених загиблих громадян Непалу Росія заявила, що має 12 тіл. Більшість непальців хочуть, щоб тіла їхніх загиблих родичів були кремовані згідно з релігійними ритуалами.

Сауд зазначив, що Непал має інформацію, що п’ятеро непальців, які воювали на боці росіян, нібито перебувають у полоні української сторони. Він закликав РФ вжити заходів, щоб звільнити їх.

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їздити в Росію чи Україну з метою працевлаштування, заявивши, що багато з них були завербовані російською армією для участі у війні проти України.

Раніше цього місяця Сауд зустрівся з російськими офіційними особами на полях саміту Руху неприєднання в Уганді та обговорив цю проблему з ними.

«Ми чітко передали їм, що наших громадян заборонено вербувати в армію, і необхідно негайно відправити їх назад», — сказав Сауд.

Як пише АР, російські офіційні особи не коментують вербування іноземних громадян на військову службу в Україні на боці РФ, але ЗМІ повідомляють, що разом з непальцями російські військові завербували громадян Куби.

Раніше цього місяця президент Росії Володимир Путін підписав указ, який прискорює отримання російського громадянства для іноземців, які вступають на службу в армію країни, оскільки Москва намагається поповнити свої війська в Україні різними методами, включаючи вербування мігрантів.


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