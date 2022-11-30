Суспільство

Влада Харкова оприлюднила адреси пунктів видачі гарячого харчування

30 Листопада 2022 19:11
43
гуманітарна допомога

Опубліковано перелік шкіл, де з 1 грудня почнуть працювати пункти видачі гарячого харчування.
Харків’яни зможуть отримати їжу у таких навчальних закладах:

  • школа №12 (вул. Чугуївська, 35-а);
  • школа №34 (вул. Локомотивна, 2);
  • школа №53 (вул. Грозненська, 48);
  • школа №4 (вул. Лермонтовська, 15/17);
  • школа №37 (вул. Академіка Проскури, 3-а);
  • школа №100 (вул. Лісопаркова, 111);
  • школа №107 (вул. Барабашова, 38-б);
  • школа №172 (вул. Метробудівників, 17);
  • школа №87 (вул. Башкірська, 2);
  • школа №152 (вул. Волонтерська, 57);
  • школа №171 (вул. Кам’янець-Подільська, 23);
  • школа №74 (вул. Туркестанська, 1);
  • школа №72 (пр. Героїв Харкова, 24-б);
  • школа №160 (вул. Танкопія, 1);
  • школа №14 (вул. Амосова, 20);
  • школа №82 (пр. Петра Григоренка, 173/2);
  • школа №95 (вул. Ньютона, 137);
  • школа №151 (вул. Дніпровська, 10);
  • школа №68 (вул. Зернова, 12-а);
  • школа №90 (пр. Гагаріна, 207);
  • школа №6 (вул. Римарська, 11);
  • школа №135 (вул. Сумгаїтська, 1);
  • школа №150 (вул. Ахсарова, 3-а);
  • школа №23 (вул. Тюринська, 40-а);
  • школа №64 (вул. Р. Плоходька, 5-в);
  • школа №98 (пров. Писемського, 5);
  • школа №122 (вул. Бучми, 34-г);
  • школа №139 (вул. Гвардійців Широнінців, 40-ж);
  • школа №75 (вул. Шарікова, 46);
  • школа №85 (вул. Зубарєва, 29);
  • школа №104 (вул. Бібліка, 55);
  • школа №168 (вул. Велика Кільцева, 12);
  • школа №93 (пр. Ново-Баварський, 89-а);
  • школа №153 (вул. Академіка Богомольця, 15);
  • школа №162 (вул. Пермська, 13).

У прес-службі міськради нагадали, що отримати гаряче харчування зможе кожен, хто цього потребуватиме. Для цього потрібно буде взяти з собою посуд.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Листопада 2022 20:26
28

Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу
30 Листопада 2022 21:40
11

Перша партія “шахедів” у Росії, ймовірно, закінчилася – Юрій Ігнат
30 Листопада 2022 20:10
21

CNN: США можуть оголосити “ЧВК Вагнера” ​​терористичною організацією
30 Листопада 2022 18:52
21

Україна посилить безпеку своїх посольств
30 Листопада 2022 18:19
63

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
усі думки