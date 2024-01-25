Влада Фінляндії скаржиться, що РФ намагається дестабілізувати кордон

Мігранти зі сторони Росії продовжують спроби перетину пунктів пропуску на фінсько-російському кордоні навіть попри їх повне закриття.

Про це повідомляє DW.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що протягом кількох тижнів Фінляндія стикається з проблемами на своєму східному кордоні і звинувачує Росію в тому, що та “спеціально мобілізує людей із третіх країн і відправляє їх до Фінляндії і ЄС”. Так, за словами Валтонен, минулого тижня до Фінляндії з боку Росії проникли 15 іноземців. Їх дії вона назвала “незаконними” і “украй небезпечними”, адже вони можуть потрапити в біду через надзвичайно низькі температури в країні і глибокий сніг.

“Нам варто очікувати, що Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу”, – заявила очільниця МЗС.

Поточну ситуацію з безпекою на кордоні вона назвала серйозною і вважає, що вирішувати її слід на європейському рівні.

“Ми охороняємо не лише фінський кордон, а й кордони ЄС і НАТО. Коли Росія використовує людей для ведення гібридної війни, наших нинішніх законів недостатньо, щоб протистояти цьому відповідно до Конвенції про права людини”, – зауважила Валтонен.

За її оцінкою, є серйозний ризик того, що мігранти, які потрапили з РФ до Фінляндії, і потім “загубилися” в країні, можуть бути задіяні Москвою для шпигунства або вчинення диверсій у ЄС. Фінляндія навіть має дані про те, що багато мігрантів, яких направила Росія, мають кримінальне минуле.

“Росіяни навіть надсилають нам людей, які були замішані у воєнних злочинах. Ми не знаємо, які угоди уклали ці люди з російською владою. Але деякі з них заявили фінській владі, що займається питаннями біженців, що Росія відправила б їх воювати в Україну, якби вони не перетнули кордон”, – розповіла Валтонен.

Еліна Валтонен нагадала, що Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex не має повноважень, щоб перешкоджати перетину кордонів ЄС мігрантами.

“Frontex не надає нам реальної допомоги в захисті від гібридної війни Росії. Тому необхідно надати Frontex можливість запобігати нелегальному в’їзду в країну”, – закликала дипломатка.

Як приклад вона навела Норвегію, яка не є членом ЄС, але може зупиняти нелегальних мігрантів на кордоні. “Цього хочемо і ми теж”, заявила Валтонен.