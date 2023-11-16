Влада Естонії може закрити прикордонні переходи на кордоні з РФ

Уряд Естонії услід за Фінляндією може закрити прикордонні переходи на кордоні з Росією.

Про це заявив керівник прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар, повідомляє Postimees.

“Естонія знала про рішення Фінляндії закрити чотири пункти пропуску. Це, звичайно, може означати, що люди, які досі збиралися біля цих кордонів, опиняться на естонських прикордонних переходах”, – сказав він.

За словами Коммусаара, в’їзд до Євросоюзу через Естонію можливий тільки для тих, хто має на це всі законні підстави.

“Ми уважно стежимо за ситуацією і, якщо буде потрібно, готові запобігти будь-якій нелегальній міграції. Залежно від ситуації на кордоні це може означати часткове або повне закриття пунктів пропуску”, – додав глава прикордонної служби.