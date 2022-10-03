Влада Чехії закликала своїх громадян їхати з Росії

МЗС Чехії закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Росії, а тих, хто там перебуває – якнайшвидше залишити територію країни.

Чеська влада стурбована можливим погіршенням ситуації в галузі безпеки європейських громадян.

“МЗС Чехії закликає співгромадян залишити країну [РФ], – наголошується в документі, опублікованому на сайті чеського міністерства закордонних справ. – У зв’язку з військовим вторгненням Росії, що продовжується, в Україну і можливою загрозою погіршення ситуації в сфері безпеки в Росії, насамперед для громадян країн Євросоюзу та НАТО, МЗС Чехії рішуче попереджає жителів республіки утриматися від поїздок на територію РФ”.

Громадяни Чехії, які зараз перебувають у Росії, Прага попереджає, що посольство Чехії в Москві може перейти на обмежений режим роботи через загострення відносин між Москвою і країнами ЄС і НАТО.

Раніше до своїх громадян з подібним попередженням звернулася влада США, Канади, Польщі, Румунії та Болгарії.