Влада Чехії продовжила терміни бойової підготовки українських військових

Сенат Чехії продовжив дію мандата на проведення бойової підготовки українських військовослужбовців у Чехії до кінця 2024 року.

Про це повідомляє Radio Prague.

Також зазначається, що Верхня палата задовольнила пропозицію кабінету міністрів і на весь наступний рік подовжила терміни здійснення більшості закордонних місій чеських збройних сил.

Міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що її пріоритетом є забезпечення умов для продовження підготовки солдатів з України, яка протистоїть російській агресії. За її словами, що така підтримка чеської сторони наближає закінчення війни в Україні та настання довгоочікуваного миру.

Підтримана Сенатом урядова пропозиція є підставою для перебування в Чехії не тільки українських солдатів, а й також військовослужбовців із країн Євросоюзу та НАТО. Згідно зі встановленими правилами, кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії не перевищить 800 осіб, як це було в поточному році. Документом передбачено, що військовослужбовці в Чехії зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів з країн-членів НАТО.