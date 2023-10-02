Влада Азербайджану оприлюднила план щодо “реінтеграції” вірмен Карабаху

Азербайджан розробив план щодо “реінтеграції” вірменського населення Карабаху. Їм пообіцяли рівність прав і захист рідної мови.

Про це повідомила пресслужба азербайджанського президента Ільхама Алієва.

Зазначається, що реінтеграція буде відбуватися “в межах територіальної цілісності та суверенітету Азербайджанської Республіки на основі її Конституції, законів та міжнародних зобов’язань”.

План гарантує рівність прав і вільностей, а також безпеку кожного мешканця “незалежно від етнічної, релігійної чи мовної приналежності”. Згідно з документом, управління на територіях проживання вірменських мешканців здійснюватимуть спеціальні представництва президента Азербайджану. До їхньої роботи можуть залучити місцевих жителів. Муніципалітети будуть сформовані в процесі виборів.

Охорону громадського порядку та безпеку жителів Карабаху забезпечуватимуть органи внутрішніх справ Азербайджану. Наразі мешканців регіону роззброюють та вилучають усю зброю.

Валютою на території Карабаху стане азербайджанський манат. Для мешканців регіону будуть доступні податкові, митні та інші пільги. Система оплати праці та соціальних виплат до Азербайджану поширюється на мешканців Нагірного Карабаху.

В Баку обіцяють, що “протягом певного періоду часу” фізична та соціальна інфраструктура в Карабаху (освіта, охорона здоров’я, енергетика, газ, вода, дороги, зв’язок, меліорація) буде доведена до рівня середніх показників щодо Азербайджану.