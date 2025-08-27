Віткофф анонсував зустріч із представниками України в Нью-Йорку

Спеціальний посланець США Стів Віткофф у вівторок заявив, що вже цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку. За його словами, Вашингтон продовжує переговори з Росією в рамках зусиль США щодо припинення війни Москви проти України.

Про це пише Reuters.

“Я зустрічаюся з українцями цього тижня. Тож я буду з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми щодня спілкуємося з росіянами”, — сказав Віткофф в ефірі програми Fox News.

Віткофф висловив думку, що президент Росії Володимир Путін хоче завершити війну.

“Я вважаю, що Путін зробив щиру спробу до діалогу. Він точно це робив на саміті в Алясці. Але це дуже складний конфлікт”, — зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрівся з Путіним на Алясці 15 серпня, а 18 серпня у Білому домі зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, а також із лідерами НАТО та Європи.

Після цих зустрічей Трамп заявив, що Зеленський і Путін мають провести двосторонню зустріч перед тим, як відбудеться тристороння зустріч за участю самого Трампа. Зеленський сказав, що Росія робить усе можливе, аби не допустити його зустрічі з Путіним, тоді як у Москві заявили, що порядок денний такої зустрічі ще не готовий.

“Я думаю, що ми можемо врешті побачити двосторонню зустріч. Моя особиста думка полягає в тому, що президенту Трампу доведеться бути за столом, щоб завершити угоду”, — сказав Віткофф.

Трамп повідомив Зеленському, що Вашингтон допоможе гарантувати безпеку України в будь-якій угоді. Він також у п’ятницю знову пригрозив накласти санкції на Росію, якщо протягом двох тижнів не буде досягнуто прогресу на шляху мирного врегулювання в Україні.