Вітчим, який подарував матері 11 млн, та позика у 200 тис доларів: що задекларував мер Одеси Труханов

Міський голова Одеси Геннадій Труханов подав декларації про доходи за 2021 та 2022 роки. Документи 29 січня оприлюднили на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Декларація за 2021 рік

З декларації за 2021 рік стало відомо, що у мера з’явився вітчим Микола Данилюк. Він подарував матері Геннадія Труханова 11,5 мільйонів гривень. Автомобілі, нерухоме майно чи компанії у власності вітчима в декларації не вказані.

З доходів родини Труханова за цей рік:

277 913 гривень — зарплата мера,

34 198 гривень — пенсія матері Марії Труханової,

97 664 гривень — пенсія вітчима Миколи Данилюка,

1 118 007 гривень — доходи матері від цінних паперів.

Міський голова повідомив у декларації, що зберігав готівкою 66,7 тис гривень, на банківських рахунках мав 350,9 тис гривень та 2526 доларів. У матері Труханова у 2021 році було готівкою 1 033 840 гривень та 658 тисяч доларів, на рахунках у банках — 16,4 тис євро, 44,7 тис доларів та 20 тис гривень. У вітчима — 380 гривень на банківських рахунках.

Нового майна у родини мера у 2021 році, згідно з декларацією, не з’явилось. Навпаки: у документі більше не зазначена квартира доньки на 149 квадратних метрів та паркомісце на 13,3 квадратних метрів. Все інше як і було: спільні з матір’ю будинок та земельна ділянка, власна квартира, квартира, у якій проживає молодша донька з матір’ю, та автомобіль, який для Геннадія Труханова орендує старша донька.

Декларація за 2022 рік

У декларації за 2022 рік Геннадій Труханов зазначив, що взяв позику у матері у розмірі 200 тис доларів. У всьому іншому дані родини не змінились з 2021 року: майно, годинники, прикраси, акції двох компанії.

Доходи родини мера у 2022 році були такими:

285 574 гривень — зарплата мера,

41 170 — пенсія матері Марії Труханової,

110 464 — пенсія вітчима Миколи Данилюка.

Геннадій Труханов вказав у декларації, що у 2022 році мав готівкою 355,9 тис гривень та 180 тис доларів, на рахунках у банку — 418,7 тис гривень та 2526 доларів. У матері міського голови було 846,7 тис гривень та 502,7 тис доларів готівкою, а також 16,2 тис євро та 29,4 тис грн на банківських рахунках. У вітчима 774 гривні у банку.