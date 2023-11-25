Віталій Портников: Технологія Голодомору

Є щось символічне в тому, що напередодні чергових роковин Голодомору-геноциду стало відомо про пошук доказів щодо причетності президента Росії Володимира Путіна до створення умов для умисного голоду в Україні ще напередодні «великого вторгнення».

Правозахисники з міжнародного альянсу Global Rights Compliance зібрали докази, які свідчать: важливою метою російських окупантів були запаси українського збіжжя, існував план розкрадання продовольства у безпрецедентних масштабах.

Цю технологію доведення населення до покори можна назвати класичною для Кремля. Упродовж десятиріч у Росії намагалися стверджувати, що помилковість тверджень щодо штучності організованого Йосипом Сталіним Голодомору, підкреслювали, що голод був у багатьох регіонах Радянського Союзу й Україна тут – просто не виключення.

Але «забували» додати, що в Україні та в населених українцями районах СРСР (скажімо, на Кубані), як і в тому ж Казахстані, у людей не просто відбирали хліб, але й створювали «резервації Голоду», звідки не було виходу, бо всі дороги охоронялися радянськими силовиками.

Держава, яка хоче допомогти людям врятуватися, сприяє їхньому переселенню в райони, де є продовольство. Держава, зацікавлена у масовій загибелі населення, створює умови для такої загибелі за допомогою грубої сили.

Сталін, цей «спеціаліст з національного питання» й перший нарком з питань національностей у більшовицькому уряді, точно знав, що він робить. На початок 1930-х памʼять про справжню українську державність ще була живою, пройшло трішки більше від десятиріччя після окупації України більшовиками.

Серед тих, кого Сталін прирік на смерть, могло бути чимало прихильників і виборців українських політичних партій.

Більшовицький вождь таким чином бажав винищити не тільки національну еліту, яка гинула у таборах і вʼязницях Радянського Союзу. Він прагнув знищити й тих, для кого ця еліта працювала. Він намагався вбити саму памʼять про суверенну Україну. Саме тому йому був потрібен штучний голод.

Володимир Путін своїми діями якраз і доводить штучність сталінського Голодомору. Спадкоємець Сталіна, він усвідомлює всю ефективність цієї давньої технології.

Якщо хочете, це і є та сама «денацифікація», про яку з перших днів масштабної війни волають російські пропагандисти, – спроба знищити не тільки еліту, але й народ.

Але плани Путіна можна назвати навіть більш масштабними, ніж плани Сталіна. Сталін забирав зерно в українських селян й продавав його до інших країн. Путін також не гребує торгувати краденим. Однак водночас він створює умови для ймовірного контрольованого голоду й соціальних заворушень у країнах Глобального Півдня.

Російський президент добре усвідомлює, що такі проблеми обовʼязково призведуть до того, що тисячі людей зі знедолених країн будуть шукати кращої долі у Європі. А це – нова масштабна міграційна криза. А це – нові проблеми європейських суспільств. А це – тріумф популістських партій, чиї лідери заявляють про необхідність налагодження стосунків з Росією. І так відкривається нова можливість завоювати Україну. Хай за допомогою не українського, так чужого Голоду – але технологія залишається незмінною. Незмінною залишається ставка на смерть.

Оригінал