Суспільство

Вірменія передала Україні 10 тонн медикаментів для військового госпіталю

9 Лютого 2024 14:02
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допомога, вірменія
Вірменія передала 10 тонн медикаментів Головному військовому клінічному госпіталю / Фото: Міноборони

Представники Спілки вірменів України та Посольства Республіки Вірменія в Україні передали 10 тонн лікарських засобів Національному військово-медичному клінічному центру “Головний військовий клінічний госпіталь”.

Як інформує Міністерство оборони України, у заході взяли участь заступник Міністра оборони України Наталія Калмикова, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Вірменія в Україні Владімір Карапетян, командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, начальник НВМКЦ «ГВКГ клінічний госпіталь» полковник медичної служби Олег Колісник, представники вірменської громади в Україні.

«Гуманітарна допомога у вигляді лікарських засобів, які сьогодні представники Спілки вірменів України та Посольства Республіки Вірменія в Україні передають Головному військовому клінічному госпіталю, є дуже важливим внеском у процес лікування та одужання захисників України. Щиро дякуємо вам за допомогу та підтримку!» – зазначила Наталія Калмикова під час передачі медикаментів.


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