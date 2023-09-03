“Вінегрет працює і приносить результат”. Ігнат про українське ППО

Російська армія «збільшує виробництво дронів та нічна атака по Одеській області тому підтвердження», розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Ми зміцнюємо наші повітряні сили, всі Сили оборони зміцнюють свою ППО. ППО малого радіусу дії, звичайно, не має такої дистанції для знищення повітряних цілей, проте якщо їх буде більше, то й результат буде кращим», – заявив Ігнат.

Як зазначив речник Повітряних сил України, Росія вже «безумовно немає того запасу ракет», який був у її арсеналі раніше.

«Українці готові, гадаю, енергетики підготувалися до негативних сценаріїв і протиповітряна оборона безумовно. Минулого року ми взагалі не мали західних засобів середнього радіусу дії. У нас тільки восени з’явилися перші NASAMS та IRIS у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитися, сьогодні у нас така різноманітність засобів ППО, якої немає у всьому світі», – додав Ігнат.

За словами Ігната, “все західне ППО доповнює радянську техніку України, яка також досить ефективно працює”. Йдеться, наприклад, про С-300 і «Бук».

«Весь цей вінегрет працює і дає результат. Тільки питання у тому, що цього недостатньо, країна велика і доводиться локально організовувати ППО, захищаючи об’єкти, міста та стратегічні об’єкти», – пояснив речник.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня армія РФ атакувала за допомогою дронів-камікадзе припортову інфраструктуру Подунав’я на Одещині. Сили ППО збили 22 повітряні цілі, атака тривала понад 3,5 години.